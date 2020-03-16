- İran halkından pencereden dayanışma şarkısı
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Tahran, İran, Güncel

- İran halkından pencereden dayanışma şarkısı

- İran halkından pencereden dayanışma şarkısı İran'da halk dayanışma göstermek için pencerelerden ülkenin milli marşı olan Ey İran'ı söyledi.

16.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:18
- İran halkından pencereden dayanışma şarkısı

- İran halkından pencereden dayanışma şarkısı

TAHRAN - İran'da halk dayanışma göstermek için pencerelerden ülkenin milli marşı olan Ey İran'ı söyledi.

Karantina altında evlerinden çıkamayan İtalyanlar, balkon ve pencerelere çıkıp şarkı söyleyerek 'pes etmeyin' çağrısı yapmıştı. İtalya'nın ardından benzer bir görüntü de İran'dan geldi. En fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke olan İran'da halk dayanışma gösterisinde bulundu. Başkent Tahran'da pencerelerden "Ey İran" şarkısını açtı. Ey İran, ülkenin resmi olmayan marşı olarak kabul ediliyor.

İran'da 14 bin 991 Korona virüsü vakası görülürken, 853 kişi de hayatını kaybetti.

- İran halkından pencereden dayanışma şarkısı

Kaynak: İHA

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- İran halkından pencereden dayanışma şarkısı

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