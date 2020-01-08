: Son dakika: İran'dan "Yolcu uçağı füzeyle düşürüldü" iddiasına yalanlama geldi

08.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:33

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, Tahran'da düşen yolcu uçağının "füzeyle vurulduğu" iddiasını yalanladı.

Biniyaz, İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.

İDDİA YALANLANDI

Uçağın füze saldırısı sonucu düştüğü yönündeki iddiaları yalanlayan Biniyaz, "Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı." ifadelerini kullandı.

UÇAKTAKİ 147 KİŞİDEN 82'Sİ İRANLI

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, uçaktakilerden 82 kişinin İran vatandaşı, diğerlerinin ise başka ülke vatandaşı olduğunu söyledi. Uçakta 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı'nın da olduğu bilgisi edinildi. Tahran Kriz Yönetimi Müdürü Mansur Derecati de uçağın kara kutusunun bulunduğunu ve güvenlik güçlerine teslim edildiğini belirtti.

İRAN'DA KAHREDEN KAZA

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçakta bulunan 176 kişinin öldüğü aktarıldı. Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.

İran'da 176 kişinin öldüğü uçağında düşme anları kameraya yansıdı.

BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İran'da Tahran yakınlarından Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan sonra düşmüş ve içindeki en az 170 yolcu mürettebat hayatını kaybetmişti. Ukrayna Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Şok edici ve üzücü haberi aldık. Kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" açıklamasında bulundu.

O ANLAR KAMERADA

Uçağın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Uçağın düştüğü anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Kaynak: AA

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