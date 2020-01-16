: İran'dan korkutan nükleer çıkışı: 2015 öncesinden daha fazlasına sahibiz

16.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:21

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son dönemde Tahran-Washington hattında yaşanan gerilim devam ederken tüm dünyayı tedirgin edecek bir açıklamaya imza attı. Ruhani, İran'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan önceki dönemden çok daha fazla zenginleştirilmiş uranyum sahibi olduğunu söyledi.

CANLI YAYINDA KONUŞTU

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, Avrupa Birliği ülkelerinin devreye girmesine rağmen Tahran yönetiminden bugün çok sert bir açıklama geldi. 2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleriyle imzalanan anlaşmadan ayrılan ABD'nin ardından gerilen ilişki ile ilgili açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, canlı yayında konuştu.

"URANYUM" TEHDİDİ

Ruhani, "2015 yılında imzalanan anlaşmadan önceki dönemdekinden çok daha fazla zenginleştirilmiş uranyuma sahibiz… İran üzerinde baskı var, fakat ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

ABD, AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULAMIŞTI

Nükleer anlaşmadan 2018 yılında ABD'nin ayrılmasının ardından Tahran'a ağır yaptırımlar uygulanmıştı. İki ülke arasında yaşanan gerilim geçen hafta İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından tırmanmış ve Tahran yönetimi bir yolcu uçağını düşürmüş, Amerika'nın Irak'taki askeri üslerine füze ile saldırmıştı. Yaşanan gerilimin ardından bazı Avrupa ülkeleri İran'ı nükleer anlaşmaya geri döndürmek için devreye girmişti.

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