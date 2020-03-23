Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
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Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü

İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi İran'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

23.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:17
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü

Koronavirüs salgınının hayatı durma noktasına getirdiği İran'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İran Kriz Yönetim Kurumu Sözcüsü Ali Bahtiyari, ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle son 24 saat içerisinde 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Bahtiyari ülkenin güneyinde yer alan Bender Abbas şehrinde bir anne ile 5 yaşındaki çocuğunun sel nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Fars eyaletinde 5, Kum şehrinde 3 ve Buşehr'de 1 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti" dedi. Bahtiyari, sel uyarılarının ilgili makamlara 2 hafta öncesin verildiğini söyledi.

GEÇEN YIL DA 70 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran'da geçtiğimiz yıl Nisan ayında yaşanan sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce köy ve şehirde ağır maddi hasar meydana gelmişti.

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Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü

Kaynak: İHA

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Yeni tip koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü

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