: İran'da rejime tepki gösteren spikerler, görevlerinden ayrıldı

15.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:07

İran güçlerinin 8 Ocak'ta seyir füzesi sanarak hava savunma sistemleri ile Ukrayna yolcu uçağını düşürmesinin yol açtığı öfke devam ediyor. İtiraftan önce olayın ilk başta örtbas edilmeye çalışılmasına yönelik ülke genelinde süren protesto dalgasına son olarak ülkenin tanınmış ekran yüzleri de katıldı. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre İran devlet televizyonu IRIB'de çalışan üç kadın sunucu görevlerini bıraktıklarını açıkladı.

"BENİ AFFEDİN"

Kanal 2 televizyonunda görevli ülkenin en ünlü sunucularından Gelare Jabbari, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlarımızın öldürülmüş olduğuna inanmak benim için çok zor. Bunu geç fark ettiğim için beni bağışlayın. Ve 13 yıldır size yalan söylediğim için beni affedin" dedi.

"TELEVİZYONA GERİ DÖNMEYECEĞİM"

Zahra Khatami de İran devlet televizyonu IRIB'den istifa ederek, "Bugüne kadar beni ana haber sunucusu olarak kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Televizyona geri dönmeyeceğim. Beni affedin" ifadesini kullandı. Çalışma arkadaşı Saba Rad da, "Kariyerimdeki tüm yıllar boyunca desteğiniz için teşekkürler. Radyo ve televizyonda 21 yıl çalıştıktan sonra medyadaki görevime devam edemeyeceğim. Edemem" dedi.

"GÜVEN ÇOK AZ"

Tahran eyaleti gazeteciler birliği uçak kazasıyla ilgili devletin dezenformasyonunun yayılmasına yardım ettiği için özür diledi. İranlı Press TV televizyonu yorumcusu Ghanbar Naderi İngiliz BBC Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Hükümete güven çok az. Uçağın düşürülmesiyle ilgili yalanlar söylemeleri halkın güvenini sarstı. Milyonlarca kişi, Kasım Süleymani suikastı sonrası sokağa çıktı. Bu, çok nadir bir birlik anıydı. Ama Devrim Muhafızları bunu yok etti" ifadelerini kullandı. Bu arada İranlı Fars News ajansı, Ukrayna uçağının vurulduğu anı gösteren videoyu paylaşan kişinin Devrim Muhafızları'nca gözaltına alındığını bildirdi.

RUHANİ: ÖZEL MAHKEME KURULMALI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna uçağının İran füzesi ile vurulmasının "affedilemez bir hata olduğunu" belirterek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. İran devlet televizyonuna göre, Tahran'da konuşan Ruhani, "Yargı Erki Başkanlığı, üst düzey bir hakimin başında olduğu özel bir mahkeme kurmalıdır. Bu, sıradan bir dosya değildir ve tüm dünyanın gözü bu mahkeme üzerinde olacaktır" dedi.

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