: İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

23.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:51

Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Deprem, Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

İran'da meydana gelen depremin ardından Van merkezde vatandaşlar sokağa çıktı. Van'ın Başkale İlçesi Gelenler Mahallesi'nde de vatandaşların depremin ardından sokağa çıktığı görülüyor.

BU SABAH 5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde bazı evler yıkılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki basın açıklamasında, İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara ve yıkıma yol açtığını hatırlatarak, "Depremin ilk anından itibaren bölgeye 25 ambulans, helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi yönlendirdik. Sabah saatlerinde yaşanan afette ne yazık ki 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 50 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullanmıştı.

Koca, yaralıların bölgede 3 hastanede tedavi altına alındığını belirterek, bu yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda ve sağlık durumlarının ağır olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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