İran'daki benzin zammı protestolarında ölü sayısı 143'e yükseldi

25.11.2019 21:41 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:41

Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, İran'da benzin fiyatlarına yüzde 300 zam yapılmasının ardından patlak veren protestolarda 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İRAN'DAN 4 ÜLKEYE UYARI: SİZİ YOK EDERİZ

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ülke genelinde yapılan benzin zammı protestolarıyla ilgili ABD, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan'ı suçlayarak, "Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz" tehdidinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İran'daki protestolar benzin fiyatlarına beklenmedik şekilde en az yüzde 50 zam yapılması ve daha ucuz fiyata benzin satışına kota konması üzerine başladı. Başkent Tahran dışında Kirmanşah, İsfahan, Tebriz, Şiraz, Kerec, Yezd, Buşehr ve Sari kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi, pek çok yerde kamu binaları ateşe verildi.

Sürücüler trafikte kontak kapatarak hükümeti protesto ederken, hayat pahalılığına tepki gösteren üniversite öğrencileri de gösterilere destek verdi. Tahran'ın önde gelen ticaret merkezlerinden Tahran Büyük Çarşısı'nda bazı esnaflar da kepenklerini açmadı.