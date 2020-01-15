: İran'da vurulan yolcu uçağıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

15.01.2020 07:59 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:07

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının insani hatayla "istenmeden, kazayla" füze ile düşürüldüğünü açıkladı. Uçakta 176 kişi vardı ve tamamı yaşamını yitirmişti.

İKİ FÜZE ATILDI

İranlı bir kişi tarafından çekilen ve Youtube'a yüklenen ve New York Times tarafından analiz edilen yeni görüntüler, Tahran'dan havalandıktan dakikalar sonra düşen Ukrayna uçağının 30'ar saniye arayla fırlatılan İran'a ait iki füzeyle vurulduğunu gösteriyor.

UKRAYNA TAZMİNAT BEKLİYOR

İran'ın, düşen Ukrayna uçağını 'yanlışlıkla' düşürdüğünü itiraf etmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı, tazminat ödenmesini ve diplomatik kanallar vasıtasıyla resmi özür beklediklerini açıkladı.

RUHANİ: ÜZGÜNÜZ

"Bu süreçte insani hata nedeniyle yanlışlıkla (füze) fırlatılması, onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan bir faciaya yol açmıştır." değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, faciaya yol açan yanlış nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

"YASAL İŞLEM YAPILMALIDIR"

Ruhani, "Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır. Ayrıca, bu tür faciaların tekrarlanmaması için ülkenin hava savunma sistemindeki zayıf noktaların giderilmesi için de gerekli tedbirler alınmalıdır" dedi.

KARA KUTU FRANSA'YA GİDİYOR

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" düşürülen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderme kararı aldı.

Haber Videosu