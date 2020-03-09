İran'da koronavirüsten korunmak için sahte içki tüketen 27 kişi hayatını kaybetti İran'ın güneyindeki Huzistan ve Elborz eyaletlerinde dünden bu yana, koronavirüsten korunmak için nedeniyle sahte içki içtikleri için hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

194 kişinin hayatını kaybettiği İran'ın, güneyindeki Huzistan ve Elborz eyaletlerinde dünden bu yana, ölümcül virüsten korunmak sebebiyle sahte içki içtikleri için hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. SON GÜNLERDE 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Fars Haber Ajansı'na konuşan, Ahvaz Cundi Şahpur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ferhad Ebul Nejadiyan, "Huzistan'a bağlı Ahvaz'da son birkaç gün içinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı" dedi. 7 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETMİŞTİ İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de "Elborz eyaletinde sahte içkiden zehirlenen kişilerden 7'si öldü" dedi. ALKOLÜN VİRÜSE İYİ GELDİĞİ SÖYLENTİLERİ Ağayari, bazı vatandaşların alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini söyledi. Huzistan Başsavcı Yardımcısı Ali Biranuvend, bu sabah yaptığı açıklamada, eyalette sahte içkiden ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini, zehirlenen 100'den fazla kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını belirtmişti. VİRÜSTEN 194 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, komşumuz İran'da 194 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Öte yandan koronavirüs sebebiyle ülkedeki 70 bin hükümlünün serbest bırakılacağı öğrenildi. Kaynak: AA