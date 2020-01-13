: İran'da protestoculara karşı Devrim Muhafızları sokağa indi

13.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:48

İnternete düşen son görüntüler İran polisinin uçak düşürme olayını protesto eden halka ateş açtığını gösteriyor. Gerçek mermi ve gaz kullanıldığı anlaşılan görüntülerle ilgili olarak henüz İranlı yetkililerden bir açıklama gelmedi.



Tahran'daki Özgürlük Meydanı'nda (Azadi Meydanı) meydana gelen olaylara ilişkin Pazartesi günü sosyal medyaya düşen görüntlere uluslararası kamuoyundan da tepkiler yükseldi. İnsan hakları örgütleri İran'a barışçıl protestolara müsade edilmesi için çağrı yapmayı sürdürürken ülkenin anayasasına göre de bu hak mevcut. Euronews.com'da Görüntüle

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