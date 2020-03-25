İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu Tahran Uluslararası Fuar yerleşkesinde kurulan 2 bin kişi kapasiteli geçici hastanenin, ihtiyaç duyulması halinde bin yatak daha arttırılabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulan Kovid-19 hastalarının tedavi göreceği 2 bin yataklı Şehid Hicreti Hastanesi, Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi'nin katıldığı bir törenle açıldı. KAPASİTE BİN KİŞİ ARTIRILABİLİYOR Tahran Uluslararası Fuar yerleşkesinde kurulan hastanenin, ihtiyaç duyulması halinde bin yatak daha arttırılabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.