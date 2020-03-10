İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
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Sağlık, Dünya

İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti

İran'da virüsten ölenlere, alkolün koronavirüse karşı etkili olduğu söylentileri yüzünden sahte içki nedeniyle ölenler de ekleniyor. Tedavi umuduyla sahte içki içen 37 kişi öldü.

10.03.2020 22:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:06
İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti

İran'da da vaka ve ölü sayı artışta. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 54 kişi daha artarak 291'e yükseldi. Ülkede yeni tedbirler alınıyor. Ülke genelindeki tüm müze, saray ve tarihi mekanlar ziyaretçilere kapatıldı.

Virüsten hayatını kaybeden sağlık personelinin ise "görev şehidi" sayılacağı açıklandı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin virüsle mücadele sırasında hayatını kaybedenlerin "şehit" kabul edilmesi önerisini kabul etti.

SAHTE İÇKİDEN 37 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede alkolün virüse karşı etkili olduğu söylentileri de ayrı bir sorun yaşanmasına yol açıyor.

Sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Devlet ajansı IRNA, koronavirüsü tedavi edeceği söylentisiyle kaçak alkolle 37 kişinin öldüğünü, 270 kişinin de hastanelik olduğunu açıklandı. Sahte içki imal ettiğinden şüphelenilen 7 kişi ise gözaltına alındı.

İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti

Haberin Videosu:

İran'da koronavirüs can almaya devam ediyor! 37 kişi hayatını kaybetti

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Haber Yorumları (2)
AKIL: ALLAH AKIL FİKİR VERSİN
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DR: iyi de icki haram degil mi idi bir de gunah ile mi gittiler nerde beyinsiz var ise ya iran yada india da onlar da bol bol tezek yiyor tezek banyosu yapiyor sonra da yemek yapiyor onu yiyenler yeni virus yakalaniyor dunya manyak dolu
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