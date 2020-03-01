: Son Dakika: İran'da 11 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

01.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:20

Koronavirüs İran'da can almaya devam ediyor. Son olarak bir günde 11 kişinin virüs nedeniyle ölmesinden sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 54 oldu. Koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19), Çin'den sonra İran'ı büyük ölçüde etkiledi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Bugüne kadar 43 kişinin hayatını kaybettiği İran'da 11 kişinin daha öldüğü açıklandı. Bir günde virüs kaynaklı ölen kişi sayısının bu kadar artması salgının tehlikesini gözler önüne seriyor. Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 54'e çıktığı İran'da vaka sayısı ise 978 oldu.

SON OLARAK HAMANEY'İN TORUNUN'DA DA TESPİT EDİLDİ

İran'da devlet kademesindeki yetkililer ve milletvekillerine de bulaşan koronavirüs İran'ın en tepesindeki ismin evine kadar girdi. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in torununda da koronavirüs görüldü.

Kaynak: AA

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