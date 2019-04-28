İran'da Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Yasaklandı

İran'da en çok kazandıran bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster formatında yayınlanan 'Kazanan Ol' adlı program, üst düzey dini yetkililerin 'helal kumarhane' tepkileri üzerine yasaklandı.

YAYINDAN KALDIRILDI

Dünya çapında onlarca ülkede aynı formatla ancak farklı isimlerle yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, İran'ı ikiye böldü. Üst düzey dini yetkililerden ve muhafazakarlardan gelen tepkiler üzerine geçici olarak yasaklanan 'Kazanan Ol' adlı programın, yayından kaldırılma gerekçesi ise çok konuşuldu.

İSLAM DİNİNDE YASAK

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, oyun üzerine kurulu programların ülkenin cesaretlendirmek istediği 'çalışkanlık ve üretim' politikasını tehlikeye attığını söyledi. Bunun üzerine önde gelen vaizlerden Ayetullah Makarem Şirazi, bir fetva yayımlayarak nakit para ödülü vaat eden programların 'kumar' ve 'şans oyunu' olduğunu söyleyerek İslam dininde yasak olduklarını vurguladı.

YARIŞMACILARA 25 BİN DOLAR KAZANMA ŞANSI VERİYORDU

İranlı aktör Muhammed Rıza Golzar'ın sunduğu program, yarışmacılara 1 milyar İran riyali (25 bin dolar) kazanma şansı verirken izleyicilerin de bir uygulama üzerinden dahil olarak para kazanmasını sağlıyordu.

İRAN RADYO TELEVİZYON KURUMU ELEŞTİRİLMİŞTİ

Haber ajansları ise, İran Radyo Televizyon Kurumu'nu 'bir helal kumarhane' işletilmesine izin verdiği gerekçesiyle eleştirmişti. Bunun üzerine kurum bu tarz televizyon programları hakkında bir soruşturma başlattığını duyurdu.

EN AZ BİR HAFTA YAYINDAN KALDIRILMASI BEKLENİYOR

Programın ülkede en az bir hafta yayından kaldırılması bekleniyor, programın sponsorluk sisteminin değiştirilmesi üzerine çalışıldığı da aktarılıyor.

BİR HAFTA YAYINDA OLMAYACAKLAR

Bu tarz başka bir program olan 'Beş Yıldız' da Instagram hesabından paylaştıkları bir mesajla bir hafta yayında olmayacaklarını belirtti.