İran'da benzin zammını protesto eden göstericiler, belediye binasını ateşe verdi

16.11.2019 22:16 | Son Güncelleme: 16.11.2019 22:30

Irak'tan sonra dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden olan İran'da,

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapılması ülkenin birçok yerinde protesto ediliyor. Başkent Tahran olmak üzere, Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan, Şiraz ve birçok kentte sokağa çıkan halk, benzine yapılan zamma tepki gösterdi. Protestolarda şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

BELEDİYE BİNASINI YAKTILAR

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini yakan, başkent Tahran'ın giriş-çıkış yollarını kapatan göstericiler, bu kez Salihiye'de belediye binası ateşe verdi.

RUHANİ ZAMMI SAVUNMUŞTU

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise yapılan zamları savundu. Konuyla ilgili yaptığı açıklama yapan Ruhani, 4 yıldır benzine zam yapmadıklarını belirterek, artışın halkın menfaatleri doğrultusunda ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla yapıldığını ifade etti.

Ruhani, ekonomik krize rağmen hükümetin artıştan kazanç elde etmeyi amaçlamadığını ve tüm gelirin 60 milyon kişiye dağıtılacağını vurguladı.

"MOLLALAR HALKI DAHA DA YOKSULLAŞTIRIYOR"

Öte yandan, İran muhalefetinin önde gelen isimlerinden Maryam Rajavi, protesto gösterilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Twitter'dan açıklama yapan Rajavi, Ruhani ve İran dini lideri Ayetullah Hamaney'i hedef aldı. Rajavi, mesajında benzin fiyatlarının üçe katlandığını belirterek, "Mollalar halkı daha da yoksullaştırıyor" dedi.