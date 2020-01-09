: İran'da füzeyle düşürüldüğü öne sürülen uçağın patlama anı kamerada!

09.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:00

Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, dün sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran'ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüştü. Kazada, 26'sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.

UÇAĞIN PATLAMA ANI KAMERADA

Parand kasabasında bir iş yerinin güvenlik kamerası, uçağın yere çakıldığı andaki patlamayı ve uçaktan parçaların alevli şekilde etrafa savrulduğu anları kaydetti.

176 KİŞİYE MEZAR OLDU

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 yolcu, 9 mürettebat olmak üzere 11 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu. Interfax haber ajansı da uçakta bulunanların 73'ünün Kanada, 71'inin İran, 8'inin İsveç, 6'sının Afganistan, 4'ünün Almanya, 3'ünün İngiltere ve 11 Ukrayna vatandaşı olduğunu bildirmişti.

'FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜ' İDDİASI

Uçağın düşürülmüş olabileceğine dair spekülasyonlar da gündeme geldi. Batılı istihbarat servislerinin ön incelemelerinde uçağın füzeyle düşürüldüğüne dair kanıta rastlanmadığı daha çok teknik arıza ihtimali üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Haber Videosu