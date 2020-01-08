İran'da düşen uçağın üzerinde bulunan mermi deliğini andıran hasarlar kafa karıştırdı

08.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:53

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının İran'ın başkenti Tahran'da düşmesinin ardından, uçağın nasıl düştüğü tartışma konusu oldu. Uçağın enkazında bulunan delikler ise tartışmaların yönünü uçağın düşürülme ihtimaline çekti.

MERMİ DELİĞİNİ ANDIRAN HASARLAR

176 kişinin hayatını kaybettiği kazada, uçağın enkazına ait parçalarda mermi deliklerine benzeyen hasarlar gözlendi. Reuters'in servis ettiği görüntülerde düşen uçağa ait enkaz parçalarında saldırı olduğunu düşündürecek delikler ve hasarlar olduğu gözlemlendi.

İRAN İDDİALARI YALANLADI

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Kasım Biniyaz, Tahran'da düşen yolcu uçağının "füzeyle vurulduğu" iddiasını yalanladı.

Biniyaz, İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.

Uçağın füze saldırısı sonucu düştüğü yönündeki iddiaları yalanlayan Biniyaz, "Uçak, füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA KAHREDEN KAZA

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçakta bulunan 176 kişinin öldüğü aktarıldı. Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.

İran'da 176 kişinin öldüğü uçağında düşme anları kameraya yansıdı.