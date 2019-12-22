İran'da 5,0 büyüklüğünde deprem! Tüm resmi kurumlar uyarıldı
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İran'da 5,0 büyüklüğünde deprem! Tüm resmi kurumlar uyarıldı

Komşu ülke İran'ın Huzistan eyaletinde, saat 14.57'de 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken, Huzistan Eyaleti Kriz Yönetimi Merkezi, eyaletteki tüm resmi kurumları hazırlıklı olunması konusunda uyardı.

22.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:46
İran'da 5,0 büyüklüğünde deprem! Tüm resmi kurumlar uyarıldı

'ın Huzistan eyaletinde 5 büyüklüğünde meydana geldi.

Sismoloji Merkezi'nin yaptığı açıklamada, Huzistan eyaletine bağlı ilçesinin Salend kasabasında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

İran'ın Huzistan eyaletinde, yerel saatle 14.57'de kaydedilen deprem, 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

Deprem sonrası can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama henüz yapılmazken, Huzistan Eyaleti Kriz Yönetimi Merkezi, eyaletteki tüm resmi kurumları hazırlıklı olunması konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: İran'da 5,0 büyüklüğünde deprem! Tüm resmi kurumlar uyarıldı
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