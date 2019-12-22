İran'da 5,0 büyüklüğünde deprem! Tüm resmi kurumlar uyarıldı
Komşu ülke İran'ın Huzistan eyaletinde, saat 14.57'de 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken, Huzistan Eyaleti Kriz Yönetimi Merkezi, eyaletteki tüm resmi kurumları hazırlıklı olunması konusunda uyardı.
İran'ın Huzistan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin yaptığı açıklamada, Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinin Salend kasabasında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
İran'ın Huzistan eyaletinde, yerel saatle 14.57'de kaydedilen deprem, 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
Deprem sonrası can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama henüz yapılmazken, Huzistan Eyaleti Kriz Yönetimi Merkezi, eyaletteki tüm resmi kurumları hazırlıklı olunması konusunda uyardı.