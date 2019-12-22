İran'da 5 büyüklüğünde deprem
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İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın Huzistan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:35
İran'da 5 büyüklüğünde deprem

'ın Huzistan eyaletinde 5 büyüklüğünde meydana geldi.

Sismoloji Merkezi'nin yaptığı açıklamada, Huzistan eyaletine bağlı ilçesinin Salend kasabasında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

İran'ın Huzistan eyaletinde, yerel saatle 14.57'de kaydedilen deprem, 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

Deprem sonrası can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama henüz yapılmazken, Huzistan Eyaleti Kriz Yönetimi Merkezi, eyaletteki tüm resmi kurumları hazırlıklı olunması konusunda uyardı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA
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