İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

30.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:18

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Bender Abbas kentinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin Taht kasabası olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.19'da kaydedildi.

Açıklamada depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

4,9 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELMİŞTİ

Öte yandan, geçen Cuma günü İran'ın Buşehr vilayetinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. YErel yetkililer, Buşehr Nükleer Santrali'nin depremde hasar görmediğini açıklamıştı.