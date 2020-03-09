İran'da 13 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Çin'in ardından koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İran'da hastalığın ortaya çıktığı günden bu yana 9'u doktor 4'ü hemşire olmak üzere 13 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 237 kişinin koronavirüsten öldüğü İran'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasından bu yana 9 doktor ve 4 hemşire salgında hayatını kaybetti. Tüm dünya koronavirüsle mücadelenin yöntemini bulmaya çalışırken sağlık çalışanları da hastalara müdahale ederken hayatlarını kaybediyor. İRAN'DA 13 SAĞLIKÇI ÖLDÜ İran medyasına göre, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü Gilan'da 3, Mazenderan'da 2, Reşt, Astara, Bender Abbas ve İsfahan'da birer doktor hayatını kaybederken, Reşt'te 2, Tahran ve Lahican'da birer hemşire koronavirüsten yaşamını yitirdi.