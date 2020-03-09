İran'da 13 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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Tahran, İran, Sağlık, Dünya, Güncel

İran'da 13 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Çin'in ardından koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İran'da hastalığın ortaya çıktığı günden bu yana 9'u doktor 4'ü hemşire olmak üzere 13 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

09.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:48
İran'da 13 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Bugüne kadar 237 kişinin koronavirüsten öldüğü İran'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasından bu yana 9 doktor ve 4 hemşire salgında hayatını kaybetti.

Tüm dünya koronavirüsle mücadelenin yöntemini bulmaya çalışırken sağlık çalışanları da hastalara müdahale ederken hayatlarını kaybediyor.

İRAN'DA 13 SAĞLIKÇI ÖLDÜ

İran medyasına göre, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü Gilan'da 3, Mazenderan'da 2, Reşt, Astara, Bender Abbas ve İsfahan'da birer doktor hayatını kaybederken, Reşt'te 2, Tahran ve Lahican'da birer hemşire koronavirüsten yaşamını yitirdi.

NE OLMUŞTU?

Eski Devrim Muhafızları komutanlarından Ferzad Tazari ile Ulusal Birlik ve İşbirliği Partisi Genel Sekreteri Muhammed Rıza Rahçemeni'nin de koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybettikleri açıklandı.

Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Ardından başta başkent Tahran olmak üzere hızla ülkenin tamamına yayıldı. Şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 237 kişinin ölümüne yol açtı. Bu kişiler arasında Tahran Milletvekili Fatma Rehber, eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mir Muhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.

Yeni tip koronavirüse yakalananlar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 20'den fazla milletvekili de bulunuyor.

Kaynak: AA

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