İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkedeki benzin zammını fakirlere yardım etmek için yaptıklarını söyledi

18.11.2019 07:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 07:39

İran'da benzine yapılan yüzde 50 zam sonrası başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Onlarca kente yayılan gösterilerde, şu ana kadar 1000 kişi gözaltına alındı. Göstericiler ve emniyet görevlilerinden de ölü ve yaralılar bulunuyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise kaosa neden olan benzin zammının nedenini açıkladı. Ruhani, fakirlere yardım etmek amacıyla zam yapıldığını söyledi.

"ESKİSİ GİBİ PETROL SATIŞLARI YOK"

Asıl hedeflerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım olduğunu dile getiren Ruhani, petrol satışının eskisi gibi olmadığını ve vergileri de ekonomik sorunlar nedeniyle artıramadıklarını ifade etti.

Ruhani, "Petrol satışımız kısıtlamalarla karşı karşıya, bu sorunlar olmasa da petrol parası ihtiyacı karşılamıyor. 2011 yılında 110 milyar dolar petrol gelirimiz vardı fakat şartlar bugün farklı." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA BENZİN ÜRETİMİ

Benzinin ucuz olmasının komşu ülkelere kaçak satılmasına yol açtığını kaydeden Ruhani, "Benzinin ucuz olmasından asıl kazançlı çıkanlar kaçakçılar oluyor. Benzinin gerçek fiyatı 6 bin tümendir fakat biz bin 500 tümene satıyoruz." görüşünü paylaştı.

Ruhani, İran'da 2013'te günlük benzin üretimini 56 milyon litreden 107 milyon litreye çıkardıklarını hatırlatarak, "Önceleri benzin ithalatına milyarlarca dolar harcanıyordu şimdi ise kendi kendimize yetecek seviyeye geldik. Benzin tüketimi bu yıl günlük 97 milyon litreye çıktı ve eğer böyle devam etseydi 2021 yılında yeniden benzin ithal etmek zorunda kalacaktık." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

Fars Haber Ajansı'na göre,Tahran, Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Yezd, Kirman ve Kereç başta olmak üzere ülke genelinde 1080 noktada gösteri düzenlendi.

Gösteriler kapsamında 100'den fazla banka ve 50'den fazla dükkanın ateşe verildiği öne sürülen olaylarda, yaklaşık 1000 eylemci emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Birçok kentte meydana gelen olaylarda göstericiler ve emniyet görevlilerinden ölü ve yaralılar bulunuyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN GÖSTERİLERE DESTEK

Öte yandan, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tebriz Üniversitesi kampüsünde toplanan yüzlerce öğrenci gösteri düzenleyerek benzin zammını protesto etti.

Öğrenciler sloganlarla ülkedeki ekonomik sorunlar ve yolsuzlukları eleştirirken, "Zamma hayır" pankartları taşıdı.

TAHRAN BÜYÜK ÇARŞISINDA KEPENKLER KAPALI

Ayrıca başkent Tahran'ın önde gelen ticaret merkezlerinden Tahran Büyük Çarşısı'nda bazı esnaf bugün de kepenklerini açmadı. İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Tahran Çarşısı Esnaf Birliği Başkanı Ahmed Kerimi İsfahani, piyasanın güvenlik ve istikrarı sağlanmadan kepenklerini açmayacaklarını söyledi.

TEPKİ ÇEKEN ZAMMI SAVUNDU

Öte yandan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, onlarca kentte patlak veren benzin zammı protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu. İlk kez konuşan Hamaney, İran halkının gösterilere katılmadığını, devrim karşıtları ve İran düşmanlarını işaret ederek açık açık onları suçladı. Hamaney, yapılan zamma destek verdiğini açıkladı.

Kaynak: AA