İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Çevre ile ilgili komşu ülkelerle daha fazla iş birliği yapmalıyız"
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Çevre ile ilgili komşu ülkelerle daha fazla iş birliği yapmalıyız"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Çevre ile ilgili komşu ülkelerle daha fazla iş birliği yapmalıyız'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çevre konusuyla ilgili komşular ve bölge ülkeleriyle daha fazla iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çevre konusuyla ilgili komşular ve bölge ülkeleriyle daha fazla iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

İran'ın farklı kentlerindeki serbest ticaret bölgeleri ve çevreyle ilgili projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yaptığı konuşmada çevresel sorunlara değindi.

Çevre ile ilgili sorunların çok yönlü olduğunu ve bunlara daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten Ruhani, "Çevre ile ilgili komşu ve bölge ülkeleriyle daha fazla iş birliği yapmalıyız. Bu doğrultuda uluslararası kamuoyunda önemli işler yapmalıyız. Su ve toprak konusunda siyasi ve pratik adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ruhani, 8 yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde Urumiye Gölü'nün ihya edilmesi için birçok adım attıklarını ve bunların çevreyi koruma noktasında en önemli icraatlar olduğunu dile getirdi.

Urumiye Gölü'nün yeniden canlandırılması için bütçe ayırmamaları ve yatırım yapmamaları halinde gölün tamamen kuruyacağına dikkati çeken Ruhani, şunları kaydetti:

"Urumiye Gölü kurusaydı tuza dönüşecek ve bölgedeki yaşamı yok edecekti. Bu durumda toz ve tuz fırtınaları buraları olumsuz etkileyecek ve yaklaşık 15 milyon insan sorunla karşı karşıya kalacaktı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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