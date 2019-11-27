İran, bilgi sızdırdığı iddia edilen 8 CIA ajanını gözaltına aldı
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İran, bilgi sızdırdığı iddia edilen 8 CIA ajanını gözaltına aldı

İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı, 8 Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanının, protestolar hakkında dışarıya bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

27.11.2019 20:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:27
İran, bilgi sızdırdığı iddia edilen 8 CIA ajanını gözaltına aldı

İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı, 8 Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanının, protestolar hakkında dışarıya bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İran'ın resmi ajansı IRNA'daki habere göre, İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı, CIA ajanı olduğu iddiasıyla 6 kişiyi protestolar sırasında, 2 kişiyi de ülkeden çıkış yaptıkları sırada gözaltına aldığını duyurdu. Yerel medyada paylaşılan bilgiye göre, söz konusu 8 kişi, protestolarda aktif rol oynayarak ellerindeki rapor ve görüntüleri İran dışına sızdırmakla suçlanıyor.


Kaynak: DHA
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