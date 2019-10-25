Son dakika: Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 24'e yükseldi

25.10.2019 21:34

Irak'ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan gösterilerde, Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 24'e yükseldi.

Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik mensupları ve siyasi parti binalarını koruyan güçler ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda, Bağdat'ta 8, Meysan'da 6, Zikar'da 6, Basra'da 3 ve Musenna'da 1 kişi olmak üzere 24 gösterici yaşamını yitirdi.

Olaylarda çoğu açılan ateş ve atılan gaz kapsülleri nedeniyle olmak üzere aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 2 bin 47 kişi yaralandı.

BAZI BÖLGELERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Açıklamada ayrıca Divaniye, Meysan, Zikar, Basra ve Babil illerinde ateşe verilen ve zarar gören hükümet ve parti binalarının sayısının 27 olduğu ve söz konusu vilayetlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının "yaralı ve şehit sayısını paylaşmayarak, kamuoyuna yanlış bilgi verdiği, şeffaf bilgi paylaşımı ilkesine ve bilgi edinme hakkına aykırı davrandığı" savunulan açıklamada, konuyla ilgili olarak bakanlığa karşı dava açılacağı ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Nasıriye vilayetinde protestocuların, Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi binasına girmeye çalıştığı, binadan da göstericilere ateş açıldığı belirtilmişti.

Ülkenin güneyindeki protestocuların, Asayib Ehlilhak Hareketi'nin yanı sıra Bedir Örgütü, Irak Hizbullah Örgütü, Dava Partisi ve diğer Şii parti binalarına da girerek, söz konusu binaları ateşe verdiği ifade edilmişti.

ÖNCEKİ GÖSTERİLERDE 150'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

150'den fazla insanın öldüğü, 6000'den fazlasının yaralandığı ilk protesto dalgasının ardından bugün başlayan ikinci dalgada da güvenlik güçlerinin gözyaşartıcı gaz, tazyikli su ve ses bombasının yanısıra plastik ve gerçek mermi kullandığına dair iddialar geldi.