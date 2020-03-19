Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
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Irak, Sağlık, Dünya, Güncel

Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 12'ye çıktı.

19.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:18
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Tüm dünyayı esir alan koronavirüs komşu ülkelerde can almaya devam ediyor. Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 12'ye çıktı.

2 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

TOPLAM SAYI 12'YE YÜKSELDİ

Açıklamada, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının böylece 12'ye yükseldiği aktarıldı. Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 olarak duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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