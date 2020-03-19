Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 12'ye çıktı.
Tüm dünyayı esir alan koronavirüs komşu ülkelerde can almaya devam ediyor. Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 12'ye çıktı.
2 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
TOPLAM SAYI 12'YE YÜKSELDİ
Açıklamada, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının böylece 12'ye yükseldiği aktarıldı. Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 olarak duyurulmuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA