Irak'ta devam eden gösterilerin ardından Başbakan Abdulmehdi, istifa etmeyi kabul etti

31.10.2019 17:56

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salihi, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Salihi ayrıca, yeni seçim yasası kabul edildiği takdirde erken seçime onay vereceğini duyurdu.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salihi

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 250'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN SERT MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Tahrir Meydanı'ndan atılan ses bombalarının yankısı başkentin birçok noktasından duyuluyor. Komiserlik, güvenlik güçlerini Bağdat, Meysan, Basra ve Zikar vilayetlerindeki protestoların dağıtılmasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmakla suçladı. Ayrıca Basra, Zikar ve Babil vilayetlerinde 153 kişinin gözaltına alındığı 123'ünün serbest bırakıldığı ifade edildi. Açıklamada, göstericilerin arasına karışan kişilerce özel ve kamuya ait 90 binanın yakıldığı ya da tahrip edildiği vurgulandı.

TIBBİ MÜDAHALE EKİPLERİ BULUNUYOR

Irak güçleri, hükümetin verdiği talimatla göstericileri Tahrir'den uzaklaştırmaya çalışsa da göstericiler meydandan ayrılmak istemiyor. Gösteri alanında gönüllü görev yapan tıbbi müdahale ekipleri de yer alıyor. Ekipler, yoğun şekilde atılan gaz bombalarından etkilenenlere müdahale ediyor. Durumu ağır olanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.