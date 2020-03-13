Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Çiftçilerin hayatını aylarca kabusa çevirebilen çöl çekirge sürüsü, Afrika'nın ardından Irak'ın güneyini de işgal etti. Türkiye'ye de gelme ihtimali bulunan çekirgeler ekinlere saldırdı ve çiftçilere zor anlar yaşattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylarca kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini duyurmasının ardından çekirgeler sınır komşumuz Irak'a kadar geldi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yayımladığı durum raporunda, Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya'da çekirgelerin üremesi konusunda durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerinin oluşmaya başladığına dikkat çekti.

ÇEKİRGELER, IRAK'TA EKİNLERE SALDIRDI

Bölgedeki durumun 'alarm verici' seviyelerde olduğu belirtilen raporun ardından Irak'ı istila eden çekirge sürüleri ülkenin güneyini işgal etti. Tarım arazilerine saldıran çekirgeler ekinlerin zarar görmesine neden olurken, durumdan mağdur olan halk yönetimin çekirgelere karşı önlem almasını istedi.

TÜRKİYE SINIRINA GELMİŞLERDİ

Raporda, çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterilmişti. FAO'nun Twitter hesabında paylaşılan bir haritada çekirgelerin sınır komşumuz Irak'a kadar geldiği görülmüştü.

HER GÜN 150 KİLOMETRE YOL KATEDEBİLİYOR

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor. Çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

Kaynak: İHA