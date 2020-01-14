Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi
Son dakika: ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat kuzeyindeki Camp Taci Askeri Üssü'ne şiddetli bir roket saldırısı düzenlendi. 5 füzenin isabet ettiği askeri üste can kaybının olmadığı açıklandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne roketli saldırı gerçekleştirildi. Irak güvenlik güçleri kaynakları, el-Taci askeri üssüne 5 katyuşa roketi düştüğünü belirtti.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li askerlerin kaldığı Taci Askeri Üssü'nün katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.
PENTAGON'DAN AÇIKLAMA
Pentagon Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, füzelerin Taci Asker Üssü'nün 2 kilometre uzağına düştüğü ve hiçbir ABD'linin saldırıda zarar görmediği belirtildi. Irak'ta bir süredir güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılan ABD askerlerinin bulunduğu üslerde bu tedbirler sürdürülüyor.