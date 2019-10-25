Irak'ta 2. protesto dalgası: En az 12 ölü, yüzlerce yaralı

25.10.2019 18:47

Lübnan'ın hükümetin istifasını isteyen protestolarla sarsılmasının ardından, Irak'ta kötü yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle protesto düzenleyenler de kısa bir aradan sonra yeniden sokakları doldurdu.

150'den fazla insanın öldüğü, 6000'den fazlasının yaralandığı ilk protesto dalgasının ardından bugün başlayan ikinci dalgada da güvenlik güçlerinin gözyaşartıcı gaz, tazyikli su ve ses bombasının yanısıra plastik ve gerçek mermi kullandığına dair iddialar geldi.

ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Irak'ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan gösterilerde, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye çıktığı duyuruldu. Yaklaşık bin kişilik grup, hükümet binaları, parlamento ve konsoloslukların bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmek istemiş, polis ise protestoculara biber gazıyla müdahale ederek, havaya ateş açmıştı.

GÜNÜN İLK PROTESTOSUNDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

İlk etapta başkent Bağdat'ta hükümet ve yabancı elçilik binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye doğru yürüyüşe geçenlere güvenlik güçlerinin müdahalesinden 2 ölü ve 350'den fazla yaralı haberi geçildi.

Hayatını kaybedenlerin birinin yüzüne, diğerinin başının ortasına göz yaşartıcı gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu öldüğü belirtildi.

NASIRİYE'DE DE PROTESTOCULARA ATEŞ AÇILDI: 3 ÖLÜ

Güneydeki Nasıriye'de Şii milis grubu Asaib Ehl el Hak'ın ofisinden baskına gelen protestoculara ateş açılması sonucu en az 3 ölü, 40 yaralı haberi geçildi.

İlk dalgada protestocuları hedef alan şiddetin araştırılması için Planlama Bakanı Nuri el Duleymi başkanlığında bir komisyonun hazırladığı raporda, "Hükümet göstericilere karşı gerçek mermi kullanılması talimatı vermemesine rağmen öldürücü sonuçları olan gerçek mermilerle aşırı güç kullanıldı" denilmişti.

IRAK'TA GÜN BOYU YAŞANANLAR

* Güneydeki Nasıriye'de 3000 protestocu hükümet binalarını basıp ateşe verirken bir grup da Şii milis grubu Asaib Ehl el Hak'ın ofisini basmaya çalıştı. Milislerin ateş açması sonucu en az 3 protestocu öldü, 40'ı yaralandı.

* Güneydeki Amara'da protestocular Şii milis grubu Asaib Ehl el Hak'ın ofisini ateşe vermeye çalışırken, korumaların ateş açması sonucu 18 protestocu yaralandı.

* Güneydeki Müsenne eyaletinin Samava şehrinde protestocular Şii parti Hikmet ile Şii milis grubu Asaib Ehl el Hak'ın ofislerini ateşe verdi.

BAŞBAKAN: ŞİDDETE BAŞVURMAYIN

Protestoların cuma günü yeniden başlayacağının açıklanması üzerine ilkin bir yıldır Başbakan koltuğunda oturan Adil Abdülmehdi'den "Gösteri hakkınızı kullanmakta özgürsünüz, ama şiddete başvurulmasına müsamaha gösterilmeyecektir" açıklaması geldi.