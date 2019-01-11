Irak Merkezi Hükümetinin IKBY Bayraklarının İndirilmesi İçin Verdiği Süre Doldu! Kriz Tırmanıyor

Terörle Mücadele Polis Gücü'nün, IKBY bayraklarının indirilmesi için tanıdığı mühlet sona erdi. KYB, Kerkük'teki parti binalarına asılan IKBY bayraklarını indirmeyi reddediyor.

"MAHKEME KARARI OLMADAN HİÇBİR ÇÖZÜMÜ KABUL ETMİYORUZ"

KYB kendilerine tanınan mühletin sona ermesinin ardından yazılıaçıklama yayımladı.

Açıklamada, IKBY bayrağının Kerkük'te asılması krizinin, Irak FederalMahkemesine taşındığı belirtilerek, "Mahkeme kararı olmadan hiçbir çözümü kabuletmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kerkük'te KYB'nin parti ve teşkilat binası olmak üzere iki binada IKBYbayraklarının asılı kalacağı ifade edilen açıklamada, kentteki herhangi bir yerebayrak asılmasının sorumluluğunun da KYB'de olmayacağı kaydedildi.

KYB'NİN PARTİ BİNASINA BAYRAK ASMASI

Süleymaniye merkezli KYB, 9 Ocak'ta Kerkük kent merkezinde bulunan vebir yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını yeniden astı.

Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşanKYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkınınolduğunu savunmuştu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılanIKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara ise dokunmadı.

IKBY BAYRAKLARININ KERKÜK'TEKİ PARTİ BİNALARINDAN KALDIRILMASI İSTENİYOR

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de konuya dair yaptığı yazılıaçıklamada, KYB'nin, Kerkük'teki parti binalarına IKBY bayrağı asmasına karşıolduğunu belirterek, kentin IKBY'nin sınırları içerisinde yer almadığınısöylemişti.

Irak merkezi hükümetine bağlı Terörle Mücadele Polis Gücü, KYB'ye,IKBY bayraklarının indirilmesi için dün 24 saat mühlet vermişti.