Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist daha öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli şekilde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

TOPLAM 13 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi ve barınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu harekatta, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bu harekatın ardından bugün Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.

Kaynak: AA