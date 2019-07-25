Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist daha öldürüldü
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bu operasyonla bugün öldürülen PKK'lı sayısı 13'e çıktı.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli şekilde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
TOPLAM 13 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi ve barınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu harekatta, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bu harekatın ardından bugün Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.
Kaynak: AA
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