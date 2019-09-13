TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

13.09.2019 21:02

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesin hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Kandil bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

ORTAK OPERASYON DÜZENLENDİ

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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