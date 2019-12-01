Irak'ta, Başbakan'ın istifasına rağmen gösteriler durmadı

01.12.2019 08:51 | Son Güncelleme: 01.12.2019 08:59

Yolsuzluk, fakirlik ve işsizliğe karşı gösterilerin 1 Ekim'den beri devam ettiği Irak'ta ölenlerin sayısı her geçen gün artarken, Başbakan Abdulmehdi'nin istifa kararı da tansiyonu düşürmedi.

IRAK KARIŞTI

Nasiriye kentinde en az 3 göstericinin güvenlik güçleri tarafından vurulmasının ardından protestocular, polis merkezini kuşattı. Protestocular, güvenlik güçlerine ait araçları ateşe verdi. Dün istifasını açıklayan Irak Başbakanı Abdulmehdi, istifa dilekçesini meclise göndermişti. Ancak Irak meclisi, Abdulmehdi'nin istifasını henüz işleme koymadı.

350 KİŞİ ÖLDÜ

Parlamentonun genel kurulda Abdulmehdi hükümetine güvenoyu vermeyerek düşüreceği tahmin ediliyor. Irak medyası, 2 aydır devam eden gösterilerde en az 350 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 binden fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek isteyen göstericiler 2 aydır eylemlerine devam ediyor. Ülkede kaos ortamı hakimken Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'den istifa haberi geldi. Abdülmehdi istifasını Meclis'e sunacağını duyurdu.

IRAK'TA KAOS HAKİM

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında, İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

Kaynak: DHA