İpi kopan Türk bayrağını düzelten genç: Bayrağımıza canım feda
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İpi kopan Türk bayrağını düzelten genç: Bayrağımıza canım feda

01.02.2021 17:54 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:57
İpi kopan Türk bayrağını düzelten genç: Bayrağımıza canım feda

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Mehmet Gezer (18), şiddetli rüzgar nedeniyle ipi kopan Türk bayrağını görünce 4 metre yükseklikteki tentenin demirlerine tırmanıp bayrağı düzeltti.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Mehmet Gezer (18), şiddetli rüzgar nedeniyle ipi kopan Türk bayrağını görünce 4 metre yükseklikteki tentenin demirlerine tırmanıp bayrağı düzeltti. Gezer, "Bu hareketimden dolayı gururluyum. Bayrağımıza canım feda" dedi.

Üniversite öğrencisi Mehmet Gezer, ilçeye bağlı İrfanlar Mahallesi'ndeki arkadaşına ait oto kuaföre gitti. Gezer, arkadaşı Aygün Köşker ile sohbet ettiği sırada iş yerindeki Türk bayrağının rüzgar nedeniyle kopmak üzere olduğunu gördü. Bunun üzerine yaklaşık 4 metrelik tenteye çıplak ellerle tırmanan Gezer, ayaklarıyla demire asılı kalarak Türk bayrağının kopan ipini bağladı. Bu anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Gezer, takdir topladı. Gezer, "Arkadaşımı ziyarete geldiğimde bayrağımızın kopmak üzere olduğunu görünce hemen çıkıp, bağladım. Bundan gurur duydum. Bayrağımıza canım feda" diye konuştu.


İpi kopan Türk bayrağını düzelten genç: Bayrağımıza canım feda
İpi kopan Türk bayrağını düzelten genç: Bayrağımıza canım feda
İpi kopan Türk bayrağını düzelten genç: Bayrağımıza canım feda
İpi kopan Türk bayrağını düzelten genç: Bayrağımıza canım feda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil ŞEKER

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