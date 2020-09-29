İp Man 3 filmi konusu nedir? İp Man 3 oyuncuları ve İp Man 3 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İp Man 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İp Man 3 konusu, özeti ve İp Man 3 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İp Man 3 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan İp Man 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İp Man 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği İp Man 3 konusu nedir, İp Man 3 oyuncuları kimler ve İp Man 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

İP MAN 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

1950'lerin sonlarında, sakin bir hayat yaşayan Ip Man, oğlunu okuldan almaya gittiği sırada, Cheung Tin-chi isminde, kendi gibi Wing Chun ile ilgilenen bir adamla tanışır. Bu esnada Sang isimli bir çete lideri mahalledeki mülkleri ele geçirmeye başlar. Ip Man kendi öğrencileri ile mahalleyi koruma görevini üstlenir. Ip Man ve çete arasındaki sorun ateşlenir ve Ip Man çetenin patronunun yabancı uyruklu Frank olduğunu öğrenir. Frank şehir polisini bile etkisine almıştır ama Ip Man görevden vazgeçmez. Çete bir adım daha atarak, içerisinde hem Ip Man'ın hem de Tin-chi'nin çocuğunun olduğu bir grup öğrenciyi kaçırır. Bu ikili bir araya gelerek çocukları kurtarır. Çetenin şeytani planları medya tarafından afişe edilir ve planları suya düşer. Ip Man, mahalleyi kurtarmış olsa bile bu süreçte kendi ailesini çok ihmal etmiştir. Kalan bütün vaktini karısının yanında geçirmeye karar verir, fakat problemler yakasını bırakmaz. Frank, bir box şampiyonunu Ip Man'a saldırması için görevlendirir. Ip Man Frank ile dövüşmek zorunda kalır. Öte yandan Tin-chi de Ip Man'a meydan okur ve gerçek ustanın kendisi olduğunu iddia eder. Bunu kanıtlamak için Ip Man'ı dövüşe davet eder. Ip Man aile hayatı ve kariyeri arasında bocalar fakat bu dövüşün sonrasında asıl önemli olanın etrafındakilere verdiğin değer olduğunu vurgular.

İP MAN 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

OYUNCULAR

• Donnie Yen - Yip Man aslen Foshan'dan olan mütevazi bir Çinli Wing Chun ustasıdır.

• Zhang Jin - Cheung Tin-chi Sum Nung olarak bilinir.[4] Wing Chun dalından bir dövüş sanatçısıdır.

• Lynn Hung - Cheung Wing-sing Yip Man'ın eşi ve Ip Ching'in annesidir.

• Patrick Tam - Ma King-sangyerel Triad lideri ve eski dövüş sanatları öğrencisi.

• Karena Ng - Bayan Wong , Ip Ching'in okul öğretmenidir.

• Kent Cheng - Şişko Po İngiliz Hong Kong Polis Dairesi başkanı ve Ip Man'ın bir arkadaşıdır.

• Bryan Leung - Tin Ngo-sanyerel dövüş sanatları ustası ve şemsiye satıcısıdır.

• Louis Cheung - Tsui Lik Ip Man'ın bir öğrencisidir.

• Danny Chan - Bruce Lee

• Mike Tyson - Frank, yerel Triad örgütleriyle bağlantıları olan Amerikan gayrimenkul sahibi ve yetkin bir boksördür.

• Tats Lau - Okul müdürü.

• Babyjohn Choi - Gazete muhabiri.

• Yu Kang - Usta Tam.

• Lo Mang - Usta Law, önceki filmde de yer alan bir dövüş ustasıdır.

• Leung Siu-hung - Usta Lee.

• Chen Chao - Usta Chan.