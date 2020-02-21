Hadise.com'u almak için ablasına dava açan Hadise, kaybedince sinirlerine hakim olamadı
Ablası Hülya Açıkgöz ile çalıştığı dönemde açılan "hadise.com" sitesinin haklarını ablasından almak istediği için mahkemeye başvuran Hadise, davayı kaybetti. Kötü haberi alınca sinirlerine hakim olamayan şarkıcı, Instagram hesabından paylaşım yaparak ablasına öfke kustu.
Birlikte çalıştığı ablası Hülya Açıkgöz ile arası açılan şarkıcı Hadise, ablası menajerliğini yaptığı dönemde aldığı "hadise.com"un domainini almak için dava açtı. Davayı kaybeden Hadise, hırsını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çıkardı.
ABLASINA DAVA AÇTI
Uzun bir süredir domain adresini geri almaya çalışan Hadise, sorunu ablasıyla çözemeyince olayı mahkemeye taşıdı. 3 Kasım 2004 senesinde kaydedilen hadise.com adresi için ünlü şarkıcı, 2 Aralık 2019 tarihinde Belçika'daki ablasına dava açtı. Hadise'nin geçtiğimiz senenin sonlarına doğru başlayan domain davası, ünlü şarkıcının beklediği gibi sonuçlanmadı.
HADİSE DAVAYI KAYBETTİ
2012 yılında hadise.com domainini, Hadise'nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz, 30 bin dolar ödeyerek satın almıştı. Hadise, Türkiye'de marka tescili bulunmasına rağmen davayı kaybetti.
"ZEHİRLİ İNSAN ZEHİRLİDİR"
Davayı kaybettiğini öğrenen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle öfke kustu: "'O hala senin kız kardeşin' demekten vazgeçin. Zehirli insan zehirlidir! Aile olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz."
Haber Videosu: Hadise.com'u almak için ablasına dava açan Hadise, kaybedince sinirlerine hakim olamadı
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ooohhhh içim ferahladı. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HADİSE ACİL BELÇİKA''YA YERLEŞMELİSİN ÜLKENİN İYİLİĞİ İÇİNCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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aynen toplumun ahlakını bozuyor. kişiliksiz.2 Yayından Kaldır
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Ulan para sen nelere kadirsin be. Dostu düşman, düşmanı dost edersinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Video karanlık ve 3. 5 dakika izlenme ugruna ne yapcağınızı şaşırmışsınız sayfa yöneticileri işinizi doğru yapın milleti dolandırarak para kazanmayın 5 para etmez kişiliksiz hıyarların tekisinizCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu zabaaa kadar kalanlar neden hep böyle tuhaflar ya:))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır