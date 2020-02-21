: Hadise.com'u almak için ablasına dava açan Hadise, kaybedince sinirlerine hakim olamadı

21.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:25

Birlikte çalıştığı ablası Hülya Açıkgöz ile arası açılan şarkıcı Hadise, ablası menajerliğini yaptığı dönemde aldığı "hadise.com"un domainini almak için dava açtı. Davayı kaybeden Hadise, hırsını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çıkardı.

ABLASINA DAVA AÇTI

Uzun bir süredir domain adresini geri almaya çalışan Hadise, sorunu ablasıyla çözemeyince olayı mahkemeye taşıdı. 3 Kasım 2004 senesinde kaydedilen hadise.com adresi için ünlü şarkıcı, 2 Aralık 2019 tarihinde Belçika'daki ablasına dava açtı. Hadise'nin geçtiğimiz senenin sonlarına doğru başlayan domain davası, ünlü şarkıcının beklediği gibi sonuçlanmadı.

HADİSE DAVAYI KAYBETTİ

2012 yılında hadise.com domainini, Hadise'nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz, 30 bin dolar ödeyerek satın almıştı. Hadise, Türkiye'de marka tescili bulunmasına rağmen davayı kaybetti.

"ZEHİRLİ İNSAN ZEHİRLİDİR"

Davayı kaybettiğini öğrenen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle öfke kustu: "'O hala senin kız kardeşin' demekten vazgeçin. Zehirli insan zehirlidir! Aile olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz."

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