Hadise.com'u almak için ablasına dava açan Hadise, kaybedince sinirlerine hakim olamadı
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Hadise.com'u almak için ablasına dava açan Hadise, kaybedince sinirlerine hakim olamadı

Ablası Hülya Açıkgöz ile çalıştığı dönemde açılan "hadise.com" sitesinin haklarını ablasından almak istediği için mahkemeye başvuran Hadise, davayı kaybetti. Kötü haberi alınca sinirlerine hakim olamayan şarkıcı, Instagram hesabından paylaşım yaparak ablasına öfke kustu.

21.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:25
Hadise.com'u almak için ablasına dava açan Hadise, kaybedince sinirlerine hakim olamadı

Birlikte çalıştığı ablası ile arası açılan şarkıcı , ablası menajerliğini yaptığı dönemde aldığı "hadise.com"un domainini almak için dava açtı. Davayı kaybeden Hadise, hırsını hesabından yaptığı paylaşımla çıkardı.

ABLASINA DAVA AÇTI

Uzun bir süredir domain adresini geri almaya çalışan Hadise, sorunu ablasıyla çözemeyince olayı mahkemeye taşıdı. 3 Kasım 2004 senesinde kaydedilen hadise.com adresi için ünlü şarkıcı, 2 Aralık 2019 tarihinde Belçika'daki ablasına dava açtı. Hadise'nin geçtiğimiz senenin sonlarına doğru başlayan domain davası, ünlü şarkıcının beklediği gibi sonuçlanmadı.

HADİSE DAVAYI KAYBETTİ

2012 yılında hadise.com domainini, Hadise'nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz, 30 bin dolar ödeyerek satın almıştı. Hadise, Türkiye'de marka tescili bulunmasına rağmen davayı kaybetti.

"ZEHİRLİ İNSAN ZEHİRLİDİR"

Davayı kaybettiğini öğrenen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle öfke kustu: "'O hala senin kız kardeşin' demekten vazgeçin. Zehirli insan zehirlidir! Aile olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz."


Haber Videosu

: Hadise.com'u almak için ablasına dava açan Hadise, kaybedince sinirlerine hakim olamadı
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