Instagram'ın mesajlaşma özelliği, web sürümüyle masaüstüne geliyor
Instagram'ın mobil sürümünde yer alan mesajlaşma özelliği 'Direct' artık web sürümünde de kullanılabilecek. Şu an için test aşamasında olan mesaj özelliği Instagram'ı web üzerinden de kullananların en çok istediği özelliklerin başında geliyordu.
Instagram'ın mobil sürümünde yer alan mesajlaşma özelliği 'Direct' artık web sürümünde de kullanılabilecek. Şu an için test aşamasında olan mesaj özelliği Instagram'ı web üzerinden de kullananların en çok istediği özelliklerin başında geliyordu.
ŞU AN TEST AŞAMASINDA
Instagram, direkt mesaj altyapısını web sürümüne getiriyor. Test aşamasındaki özellik, kullanıma sunulduğu andan itibaren kişilerin tarayıcı üstünden mesajlaşmasına imkan taşıyacak. Uzun yıllardır kullanıcıların en çok ziyaret ettiği sosyal paylaşım sitelerinin başında yer alan Instagram'da en çok şikayet edilen durumlardan biri WEB kullanımında Instagram hesaplarının özel mesaj (DM) seçeneğinin olmamasıydı.
KULLANIMA AÇILACAK
Test edilen özellik, kişilerin tarayıcı üstünden mesajlaşmasına imkan tanıyacak. Test aşamalarının başarılı sonuçlanması durumunda ise özellik kullanıma açılacak.