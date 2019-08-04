Instagram çöktü mü? Instagram'da akış yenilenemedi uyarısı!
Dünyaca ünlü fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Instagram kullanıcıları, uygulamayı kullanmak istediklerinde "Akış yenilenemedi" uyarısı alıyor.
Instagram kullanıcıları hikayeye erişememe ve akış yenileme sorunuyla karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar "Instagram çöktü mü?", "Instagram'da akış neden yenilenmiyor?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Instagram'daki erişim sorunu için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Instagram'a, 18:30 sularından itibaren erişim sorunu yaşanıyor.
WEB'TE DE AYNI SORUN VAR
Uygulamaya web üzerinden girmeye çalışan kullanıcıların büyük bir kısmı 'Oops, an error occurred.' hatası ile karşılaştı. Hatta bazı kullanıcılar da bu bölüm de görünmezken, Instagram'ın hiçbir hizmeti kullanılamadı. Erişim sorununun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı sanılıyor.
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