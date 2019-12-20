: İnsan kaçakçılarının şifresini polis çözdü

20.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:24

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'ya İran üzerinden sık sık kaçak göçmen gelmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat üzerine insan kaçakçılarına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Polis 5 ay boyunca Afganistan, Pakistan, Sri Lanka, Özbekistan ve Bangladeş uyruklu vatandaşları İran'dan Türkiye'ye oradan da Adana'ya getirip daha sonra Ankara ve İstanbul'a gitmesini sağlayan şahısları takip etti.

ŞİFRE 'YEŞİL AĞAÇ'

Yapılan takip sırasında zanlıların polise teknik takipte yakalanmamak için göçmenlere Tatvan'da "yeşil ağaç", Diyarbakır'da "otomobil", Adana'da "siyah araba" şeklinde şifreler vererek otobüs, minibüs ve kamyon gibi araçlar ile taşıdıkları tespit edildi. Polis bu tespitlerin ardından 17 Aralık günü Adana merkezli Van, Bitlis, Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde şafak vakti operasyon yaptı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu operasyonda Adana'da 6, diğer illerde de 1'er kişi olmak üzere 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkartılan zanlılardan 7'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca polisin bu kapsamda 194 göçmeni yakalayarak sınır dışı edip 688 bin 506 lira da para cezası kestiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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