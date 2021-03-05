"İnsan Hakları Eylem Planı'nın inandırıcılık sorunu var; temel sorunlar çözülmedikçe kozmetik kalır"
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"İnsan Hakları Eylem Planı'nın inandırıcılık sorunu var; temel sorunlar çözülmedikçe kozmetik kalır"

05.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyet başlığında 'İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyet başlığında 'İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı 'Eylem Planı'nı değerlendiren eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen, Türkiye'de halihazırda yaşananların ve AKP ile MHP'nin söylemlerinin açıklanan planı inandırıcı kılmadığını söyledi.

Açıklanan 'Eylem Planı' için  "İktidarın uygulamalarının tekzipi gibi duruyor" yorumunu yapan T24 yazarı Fikret Bila ise iktidarın güncel sorunları çözme kapasitesini yitirdiğini,  bu nedenle niyete ve temenniye dayalı bir projeye yöneldiğini dile getirdi. 

Eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen, T24 yazarı Fikret Bila ve T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nı yorumladı.

'İnsan Hakları Eylem Planı'nın inandırıcılık sorunu var; temel sorunlar çözülmedikçe kozmetik kalır'

Kaynak: DailyMotion.com

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