İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu
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İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu

11.11.2020 09:03 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:11
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında içinde sarkıt ve dikitler olan yeraltı mağarası keşfedildi. Yüzlerce yıl öncesinden oluştuğu düşünülen sarkıt ve dikitlerin bulunduğu mağaranın boyutu, oluşum şekli ve yaşı gibi bilgiler araştırılıyor. Mağaranın kısa sürede turizme kazandırılması hedefleniyor.

İlçede Seyrantepe mahallesinde bir evin inşaatı için yapılan temel kazısında, iş makinesinin kepçesi boşluğa denk geldi. Temel kazısı yapan işçiler, açılan çukurdan içeriye baktıklarında, sarkıt ve dikitlerin bulunduğunu mağarayı fark etti. Durumun belediyeye bildirilmesi üzerine inşaat çalışması durduruldu.

İNCELENECEK

İnşaatın temel kazısı etrafından güvenlik önlemi alındı. Öte yandan, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne de bilgi verilirken, mağarada uzmanlarca inceleme yapılacağı belirtildi. Mağaranın derinliği ve özellikleri uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda belirlenecek.

İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu

BOYUTU, OLUŞUM ŞEKLİ VE YAŞI ARAŞTIRILIYOR

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, uzman ekipler gelinceye kadar mağara etrafında güvenlik tedbiri alındığını belirtti. Yalçın, "Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu uzmanlarının yapacağı inceleme neticesinde mağaranın, yapısı ve daha derinlere ilerleyip ilerlemediği konusunda bilgi edineceğiz. Yer üstünde birçok tarihi ve doğal güzellikleri barındıran ilçemizde yer altında da turizme kazandırılmayı bekleyen birçok değer olduğunu düşünüyoruz. Bu tür oluşumları uzman ekiplere inceleterek turizme kazandırmak istiyoruz. İlk incelemelerimize göre yüzlerce yıl öncesinden oluştuğunu düşündüğümüz sarkıt ve dikitlerin bulunduğu mağaranın boyutu, oluşum şekli ve yaşı gibi bilgilere de kısa sürede ulaşacağız. Şu an için bölgeyi 24 saat güvenlik kamerası ve nöbetçi personelimizle takip ediyoruz" dedi.

İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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