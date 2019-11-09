Ege Üniversitesi'nde bir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü halde bulundu
Ege Üniversitesi'nin Bornova Kampüsü'nde elleri ve ayakları iple bağlanmış halde bir cansız beden bulundu. Cansız bedenin kampüs içinde çalışan bir inşaat işçisine ait olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.
Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatında çalışan bir işçi, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan işçinin, ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki cami inşaatının yanından dün akşam geçenler, bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, el ve ayakları bağlı haldeki erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
KAMPÜS İÇİNDE ÇALIŞIYORDU
Kampüs içindeki cami inşaatında çalıştığı belirlenen ve henüz kimliği tespit edilemeyen kişinin cesedinde, yara ve darp izine rastlanmadı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Polis, olayı çözmek için çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı.Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Haber Videosu: Ege Üniversitesi'nde bir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü halde bulundu