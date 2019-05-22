İnşaat Çukuruna Düşen 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
İstanbul Eyüpsultan'da inşaat alanında açılan çukura düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde İnşaat kazık direkleri çukuruna 8 yaşındaki Baran Geldi düştü. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu çocuk sağ olarak kurtarıldı. Çocuk ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Geldi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
8 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAZIK DİREKLERİ ÇUKURUNA DÜŞTÜ
Olay, saat 18.30 sıralarında İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında 2 arkadaşıyla oynayan 8 yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çukuruna düştü. Arkadaşlarının mahalleliye bildirmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çocuk 23.30 sıralarında sağ olarak çıkarıldı. Baran Geldi adlı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Geldi burada doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Bugün yapılan inşaatlarda bir tane bile can gitmemesi için gerekirse milyonlarca liralık tedbir alınması gerekir, elin adamı yaparken bizim ülkemizde insan hayatına verilen değer ''0''.Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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aLLAH RAHMET EYLESİN. NE YAZIKKI ÜLKEMİZDE İNŞAAAT KONUSUNDA ÖNLEMLERİ SIFIR BURDA İNŞŞAAT SORUMLULARI BU İŞTEN SORUMLUDUR. O ÇUKUURU AÇAN KİŞİDE DÜŞÜNMESİ LAZIM BURUYA BİRİ DÜŞER Mİ DİYE. HEPSİ SORUNLU KİMSE DEMESİN YOK MAHALLELEİ KAPATMASI LAZI YOK MAHALLALENİN SONUÇLARINA KATLANMASI LAZIMMIŞ. ÖYLE BİR DÜNYA YOK. İNŞŞAATI YAPAN HERKES SORUMLUDUR BU İŞTEN.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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o çukuru açması o kadar kolayken üzerini kapatması daha mı zor be müteahhitler.Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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bu ınsaatı yapıyorsan mahhalle arasında onlemını alcaksın eger olmıyorsan oyle cezanı cekceksınkı bırdaha fıdan cukuru dahı acamıycaksın can kolay kazanılıp kolay cıkmıyo ALLAH rahmet eylesın kardesımızeCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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türkiyede calisan insacilar cok dikatsiz bi insan o delinin üstüne agir birsey koyar kimse düsmesin diye insan biraz dikat ederCevap Yaz 6 Yayından Kaldır