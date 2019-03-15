İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor

Yeni Zelanda'da 49 kişinin yaşamını yitirdiği 20'si ağır 48 kişinin yaralandığı kanlı terör saldırının ardından İngiltere polisi güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. İngiliz polisi tüm ülkedeki camilerin çevresinde devriye gezmeye başladı.

İNGİLİZ POLİSİ ÜLKEDEKİ CAMİLERİN ÇEVRESİNDE DEVRİYE GEZİYOR

İngiltere terörle mücadele şefi tarafından yapılan açıklamada, her zaman Yeni Zelandalı meslektaşlarına destek vermeye hazır oldukları vurgulanırken, ülkedeki camilerde de güvenlik önlemlerinin artırılacağı söylendi. İngiliz polisi, saldırının ardından tüm ülkedeki camilerin çevresinde devriye gezmeye başladı.

49 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 48 KİŞİ YARALANDI

Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısında, iki camiye silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda 49 kişi hayatını kaybederken, 48 kişi de yaralanmıştı.