İngiltere Sarah için ayakta! Anmaya katılanlara müdahale eden polis maske bile takmayan Cambridge Düşesi'ne ses çıkarmadı
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İngiltere Sarah için ayakta! Anmaya katılanlara müdahale eden polis maske bile takmayan Cambridge Düşesi'ne ses çıkarmadı

14.03.2021 08:43 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:05
İngiltere Sarah için ayakta! Anmaya katılanlara müdahale eden polis maske bile takmayan Cambridge Düşesi'ne ses çıkarmadı

İngiltere'de gündem kadına şiddet ve geçen hafta Londra'da öldürülen Sarah Everard. Cansız bedeni kent ormanında bulunan ve öldürüldüğü tespit edilen Everard için anma töreni düzenlenirken, polisin orantısız güç uygulaması ülkeyi ayağa kaldırdı. Sosyal mesafe sebebiyle göstericileri gözaltına alan polisin tören alanına maskesiz gelen İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gündemden düşmeyen üyelerinden Kate Middleton'a müdahale etmemesi tepki çekti.

Geçtiğimiz hafta Londra'nın Clapham bölgesinde bulunan arkadaşının evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Sarah Everard, ülke gündeminin en dikkat çekici konularından biri oldu.

İngiltere Sarah Everard için ayakta! Korona nedeniyle yasak olan anmaya katılanlara polisten sert müdahale

ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geçen hafta boyunca kendisinden alınamayan Everard için başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları dün tamamlanırken, kent ormanında bir kadın cesedine ulaşıldı. İngiliz polisi bu cansız bedenin Everard'a ait olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, dün gece Sarah'ın en son görüldüğü bölge olan Clapham Park'ta bir anma töreni gerçekleştirildi.

Clapham Park'ta kadın cinayeti, kadına şiddet ve Everard için binlerce kişi anma noktasına geldi. Bölgedeki polis ekipleri katılımcılara uyarıda bulundu. Polis koronavirüs önlemleri sebebiyle toplanmanın yasak olduğunu açıklarken anma törenine katılanlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

İngiltere Sarah Everard için ayakta! Korona nedeniyle yasak olan anmaya katılanlara polisten sert müdahale

İÇİŞLERİ BAKANI: TAM RAPOR İSTİYORUM

Dün gece 18:30 sularında başlayan anma töreni 3 saat sürerken, dün gece 6 kişi gözaltına alındı. Barışçıl anma törenine katılanlara polisin sert müdahalesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiliz polisinden tam ve kapsamlı bir rapor talep etti. Öte yandan Liberal Demokratlar'ın lideri Sir Ed Davey, Londra Polis Müdürü Cressida Dick'in bu yaşananların ardından istifa etmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Sarah Everard için ayakta! Korona nedeniyle yasak olan anmaya katılanlara polisten sert müdahale

"10 TANE POLİS ÜZERİMDEYDİ"

Gözaltına alınan 28 yaşındaki öğrenci Patsy Stevenson, "Ben orada kalabalık ile duruyordum ve bir anda benim üstüme çullandılar. Beni yüzüstü yere yatırdılar. 10 tane polis üzerimdeydi. Onların bizi koruması gerekiyordu ama hiç böyle davranmadılar. Beni kelepçelediler ve bana tehditler savurdular" dedi.

İngiltere Sarah Everard için ayakta! Korona nedeniyle yasak olan anmaya katılanlara polisten sert müdahale
Anma törenine katılan Kate Middleton'ın maske takmaması tepki çekti.

KATE ANMA TÖRENİNE BEYAZ NERGİS BIRAKTI

Öte yandan anma törenine katılanlar arasında bir isim diğerlerinden daha çok dikkat çekti. İngiliz kraliyet ailesinin son dönemde Meghan Markle'la yaşadığı gerilimin ana figürlerinden biri olan Kate Middleton da törene katıldı.

Kensington Sarayı'ndan beyaz nergis getirerek anma törenine bırakan Düşes Kate bir anda gündem oldu. Sosyal mesafe kurallarına ve maske kuralına dikkat etmeyen Düşes Kate'in görüntüleri tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Kate Middleton'ın bu törene katılmasından övgüyle bahsetti.

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