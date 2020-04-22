İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, ülkede koronavirüs salgınının zirve noktasına ulaştığı söyledi.

22.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:06
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede koronavirüs salgınında tepe noktasına (pik) ulaşıldığını açıkladı.

Avam Kamarası'nda koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeleri aktaran Hancock, İngiliz halkına teşekkür ederek önlemlere uyulduğu için tepe noktasına ulaşıldığını söyledi.

SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİ DEVAM EDECEK

Hancock, sosyal mesafe önlemlerinin henüz henüz gevşemeyeceğini hatırladı. İngiltere, pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi artışlarında pozitif gelişmeler olsa da vakaların artmaya devam eden ülkelerden biriydi.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 18 BİNİ AŞTI

Öte yandan açıklanan yeni verilere göre; İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bin 100'e, vaka sayısı 133 bin 495'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık

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