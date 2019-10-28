İngiltere Parlamentosu Başbakan Johnson erken seçim önerisini reddetti

28.10.2019 22:05

İngiltere Parlamentosu, Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesinin ardından, Başbakan Boris Johnson'ın erken seçim önerisini reddetti.

İngiltere Parlamentosu'nda yapılan müzakerede konuşan ve 12 Aralık'ta erken genel seçimlerin yapılmasını talep eden Başbakan Boris Johnson, İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'i "erken seçime gitmemek için mazeretler üretmek" ile suçladı. Jeremy Corbyn ise hükümetin 31 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan Brexit için 100 milyon sterlin harcadığını, bu paranın insanlar için kullanılabileceğini söyleyerek Johnson'ı suçladı.

İngiltere Parlamentosu, Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesinin ardından, Başbakan Boris Johnson'ın erken seçim önerisini reddetti.

BREXİT NEDİR?

Brexit, çeşitli kişiler, çıkar grupları ve siyasi partiler tarafından Birleşik Krallık'ın 1973'te Avrupa Birliği'nin önceli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılmasından beri yürütülen bir siyasi hedef. Avrupa Birliği'nden ayrılma hakkı, Avrupa Birliği Antlaşması'nın 50. maddesi ile tüm üye ülkelere tanınmıştır.

Bu konudaki ilk referandum 1975'te yapıldı, seçmenlerin yüzde 67'si üyeliğin devam etmesi yönünde oy kullandı. 2016'da bir kez daha referanduma gidildi ve seçmenlerin yüzde 52'si Avrupa Birliği'nden çıkılması yönünde oy verdi. Brexit referandumundan sonra Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron istifa etmişti.