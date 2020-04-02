İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Telegraph'da yer alan habere göre, İngiliz hükümetinin yurt dışından sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı. Test kiti bileşenlerinde virüs izleri saptanması üzerine Britanya çapındaki laboratuvarlara gecikme olacağı iletildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. The Daily Telegraph'a göre, İngiliz Hükümeti'nin günlük test sayısını artırmak için yurt dışından sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştığı ortaya çıktı.

LABORATUVARLARDA GECİKME OLACAĞI İLETİLDİ

Gönderilmeden önce koronavirüs test kiti bileşenlerinde yapılan incelemelerde virüs izleri saptanması üzerine, Britanya çapındaki laboratuvarlara gecikme olacağı iletildi.

Telegraph'ın haberi, İngiltere'de test yapmakta koronavirüsle mücadeleye hazırlıksız yakalanan bir diğer ülke olan ABD'den bile geride kalınmasının çok yoğun şekilde sorgulandığı döneme denk geldi.

TESLİMAT GECİKECEK

İngiliz hükümeti, test kiti üretimini artırmak için özel şirketlerle anlaşmıştı ve birkaç hafta içinde kitlesel testlere geçme hesabı içindeydi. Ancak habere göre Lüksemburg- merkezli imalatçı Eurofins, temel bileşenlere virüs bulaştığı için teslimatın gecikeceğini Londra'ya bildirdi.

HÜKÜMET GÜNDE 100 BİN TEST YAPMA HEDEFİ KOYMUŞTU

Başbakan Johnson gibi koronavirüse yakalanmış olan Sağlık Bakanı Matt Hancock ise nisan ayının sonunda günde 100 bin test yapma hedefini koyduğunu resmen açıkladı.