İngiltere'de lastik tulumlu sapık alarmı! Her yerde aranıyor

İngiltere'nin güney batısında bulunan Somerset bölgesinde bir kadın, yolda yürürken lastikten tulum giymiş bir adamın saldırısına uğradı. Tuhaf sesler çıkaran adamın üzerine atladığını söyleyen kadın, kaçarken sapığın fotoğrafını çekmeyi başardı.

Polis, adamın bulunması için fotoğrafı yayınlayıp yardım istedi.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜ

Saldırıya uğrayan 20'li yaşlardaki kadın, olaydan çok etkilendiğini, gözünü ne zaman kapatsa adamın korkunç görüntüsünün önünde belirdiğini söyledi.

"HAVA KARARINCA ÖNÜME ÇIKTI"

İngiltere'nin çok okunan tabloid gazetelerinden Mirror, yaşananlara geniş yer ayırdı. Mirror'a konuşan bir tanık da, "Hava kararınca bir anda önüme çıktı. Üzerindeki lateks tek parçaydı ve yüzünü kapatıyordu. Gözünün üzerinde 'x' işareti vardı ve ağzında da gülümseme. Derinden nefes alıyor ve hırlıyordu. Daha sonra elleriyle cinsel organını ellemeye başladı" dedi.

Bölgede yaşayanların ihbarının artması üzerine polis devreye girdi. Güvenlik güçleri özel eğitimli köpek ve helikopterlerle bölgeyi tarasa da henüz saldırganı yakalayamadı.